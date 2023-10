Nielegalne wysypisko w Jasienicy z szansą na uprzątnięcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jest szansa na uprzątnięcie kolejnego nielegalnego składowiska odpadów, które znajduje się przy ulicy Piotra i Pawła w podpolickiej Jasienicy.

O pozyskanie środków na ten cel starają się wspólnie - Powiat Policki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Wiceprezes funduszu Paweł Mirowski przyznaje, że nie są to jednak małe pieniądze: - 9 milionów złotych - kolejne potężne środki finansowe. Trzeba będzie ich poszukać, bo to nie jest też tak, że można nimi sypać jak z rękawa, mówiąc kolokwialnie. Natomiast, każde zadanie musi spełniać określone wymogi, aby mogło być dofinansowane. Będziemy szukali źródeł finansowania, być może z nowej perspektywy środków unijnych na lata 2021-2027. Trzeba będzie znowu zakasać rękawy, mądrze podejść do problemu, tak aby pomóc.



Składowisko odpadów w podpolickiej Jasienicy powstało około dziesięciu lat temu. W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył karę na przedsiębiorcę zwożącego tam odpady. Wynosi ona 17 tysięcy złotych - za każdy dzień ich nielegalnego składowania. Do dziś kara ta nie została wyegzekwowana, gdyż właściciel zniknął, pozostawiając nieczystości na prawie pięciu hektarach.