Kamień Pomorski będzie miał największą marinę żeglarską w Polsce

Marek Gróbarczyk. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Marina docelowo przyjmie blisko tysiąc jednostek - zapowiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

To wspólny projekt Urzędu Morskiego oraz gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Kamień Pomorski - dodaje wiceminister infrastruktury: - Samorządy porozumiały się w tym zakresie i podpisały taki list intencyjny. Jest obiecującym projektem, który ze wszech miar chcę wspierać.



Nowy projekt - pod nazwą Wolińska Pętla Żeglarska - spowoduje rozbudowę istniejącej infrastruktury - dodaje Marek Gróbarczyk.



- Powstająca dopiero marina jest zaczątkiem stworzenia tej infrastruktury, przede wszystkim pod kątem dużej ilości jachtów, łódek, motorówek, żaglówek - wszystkiego co pływa. Tak aby to stało się atrakcyjne dla ludzi i żeby faktycznie ta turystyka wodna tutaj się rozwinęła - podkreśla Gróbarczyk.



Koszt utworzenia Wolińskiej Pętli Żeglarskiej to prawie 300 milionów złotych. Środki na realizację tej inwestycji pochodzić mają z funduszy europejskich.