Historyczne znalezisko w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia

Fragment skanu zabytkowej mapy. źródło: Morska Stocznia Remontowa Gryfia.

W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia odnaleziono starą mapę pokazującą zakład w 1941 roku.

Odkrycia dokonano w bunkrze stoczniowym. Historyczny obiekt miał trzy piętra i mógł pomieścić 600 osób - mówi dyrektor Gryfii Artur Trzeciakowski.



- Wśród różnych rzeczy, które w tym bunkrze znaleźliśmy, znaleźliśmy również dokumentację. Wśród tej dokumentacji jest mapa ze stycznia 1941 roku, pokazująca jak Stocznia Gryfa wyglądała w tym okresie - wspomina Trzeciakowski.



Na mapie zaznaczono też głębię do zanurzania okrętów podwodnych - dodaje Artur Trzeciakowski: - Mapa potwierdziła tę legendę. Pomiędzy wyspą Gryfia a Stocznią Szczecińską, czyli na Odrze Międzystoczniowej mieściła się głębia do zanurzeń u-bootów. To był obszar o ponad 100 m długości, 30 m szerokości i głębokości około 18 m. Jest to oznaczone zresztą na mapie jako "głębia".



Mapa trafi teraz do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.