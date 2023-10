Startuje festiwal "Mniejszości pod polską flagą" w Trzebiatowie

Festiwal "Mniejszości pod polską flagą" przez tydzień pozwolił mieszkańcom Szczecina na bliższe poznanie narodów, które stanowią mniejszość narodową w Szczecinie. Dziś podobną szansę będą mieli mieszkańcy Trzebiatowa.

Festiwal dedykowany mniejszościom narodowym przenosi się do miasta nad Regą. W miejscowych Ogrodach Pałacowych nie zabraknie możliwości na zapoznanie się z kulturą ukraińską i niemiecką.Będą pokazy, wystawy, występy i prezentacje, ale także pyszne jedzenie, również z regionalnymi polskimi akcentami, o czym mówi Marta Górska z Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.- Na stół trafią przepyszne wędzonki, kiszone grzyby i warzywa oraz potrawy mięsne. Razem z Panem Kacprem z Fabryki Obfitości zaprezentujemy państwu gotowanie na wielkiej patelni, podzielonej na trzy części. Będą trzy potrawy - polska, niemiecka i ukraińska. Będzie to kulisz, kiełbaski po bawarsku oraz oczywiście - nie może zabraknąć - kaszy i gulaszu - zapowiada Górska.Wielokulturowa impreza rozpocznie się o godz. 13:00 i potrwa do 16:30. Wstęp jest bezpłatny.