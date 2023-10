Kandydaci do Sejmu o tym, jak chcą przekonać niezdecydowanych

Musimy nieprzekonanych przekonać, aby to właśnie na naszą partię oddali głos w następną niedzielę - mówili w "Kawiarence Politycznej" w Radiu Szczecin, kandydaci do Sejmu startujący w wyborach z okręgu 41 tzw. szczecińskiego.

- Wyborcy muszą sami ocenić, ile było inwestycji przez ostatnie lata, szczególnie w Polsce gminnej i powiatowej - mówił poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Niech podsumują te wszystkie inwestycje. Drogi, Polimery, tunel, rozmaitych tysiące drobniejszych inwestycji. Niech zobaczą, jak pięknie to wszystko idzie naprzód i niech się zastanowią, czy chcą to wszystko zatamować, czy chcą to wszystko zatrzymać, czy chcą oddać władze tym, którzy mają głównie program likwidacyjny.- Trzeba rozmawiać z Polakami o ich problemach i potrzebach. To klucz do sukcesu - podkreśla poseł KO, Grzegorz Napieralski. - Moim zdaniem, dziś wszyscy, którzy chcemy, aby nasze ugrupowania wygrały, tylko rozmowy z ludźmi i spotkania bezpośrednie.- Wystarczy przyjść na spotkanie z naszym liderem, aby przekonać się czy warto oddać głos na naszą partię - mówi Marcin Bedka, lider Konfederacji na Pomorzu Zachodnim. - 12 października o 12.40 śmigłowcem do Szczecina przyleci Sławomir Mentzen. Na placu Adamowicza każdy będzie mógł zapytać i każdy nieprzekonany usłyszeć, dlaczego warto zagłosować na Konfederację. Wszystkich pozostałych, tych niezdecydowanych.Wybory parlamentarne odbędą się w przyszłą niedzielę, czyli 15 października.