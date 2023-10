„Mniejszości pod polską flagą” w Trzebiatowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Festiwal „Mniejszości pod polską flagą” zawitał do Trzebiatowa.

Występy artystyczne, a także tradycyjne potrawy kuchni naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów - tak wyglądała świetna wielokulturowa zabawa w trzebiatowskich Ogrodach Pałacowych. To szansa na bliższe poznanie kultury naszych sąsiadów. Na miejscu można skosztować regionalnych przysmaków. Cały czas trwa również sąsiedzka biesiada.



Łukasz Gładysiak ze Studia Historycznego „Huzar” zaprasza również do uczestnictwa w warsztatach kuchni średniowiecznej. - Zabawa polega na tym, żeby pokazać, jak to mogło wyglądać 500-600 lat i staramy się to odtworzyć. Mamy kocioł 40-litrowy, prawie półmetrową patelnię, ruszty, trójnogi i wszystko przygotowujemy na oczach uczestników wydarzenia.



Renata Korek, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury mówi, że miasto nad Regą jest idealnym miejscem na organizację wielokulturowego wydarzenia.



- Jesteśmy razem i dla każdego u nas jest miejsce na własne tradycje, które podziwiamy, bez względu na to czy to są Romowie, Ukraińcy, ludność, która tu mieszkała. Wszystkich tu szanujemy - podkreśla Korek.



Impreza w Trzebiatowie trwała do godz. 16.30, a wszystkie atrakcje były bezpłatne.