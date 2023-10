Wiceminister Gróbarczyk z nagrodą za zasługi na rzecz lasów [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Statuetkę "Przyjaciel Szczecińskich Lasów", otrzymał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Nagrodę wręczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. Za zasługi na rzecz lasów, wprowadzając program "Woda dla Polski", który będzie zabezpieczał zbiornikami retencyjnymi m.in. nawadnianie terenów leśnych.



- To ogromne zobowiązanie. Przecież takich nagród nie dostaje się za nic, a to pokłosie naszych wspólnych działań, które podjęliśmy. Przede wszystkim to jest współpraca Lasów Państwowych z Wodami Polskimi i nasz program związany ze zwiększeniem retencji w Polsce, czyli "Woda dla Polski" - wymienia Gróbarczyk.



- Te środki będą dotyczyć też Lasów Państwowych. My o tym bardzo dobrze wiemy. To, czym się pan zajmuje, czyli inwestycjami strategicznymi dla rozwoju naszego regionu - mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



"Przyjaciel Szczecińskich Lasów" to najwyższe wyróżnienie dla osób, które pomagają leśnikom, a nie są pracownikami Lasów Państwowych.