Kogo w Sejmie życzyliby sobie rolnicy z regionu?

To muszą być ludzie, którzy rozumieją, jak ważna jest polska ziemia i jej zabezpieczenie. Tak rolnicy z regionu mówią, jakiej życzyliby sobie reprezentacji w Sejmie i rządzie po wyborach.

Jak dodają, osoby odpowiedzialne za ten resort muszą zabezpieczać branżę przed przejęciem przez obcy kapitał.





- Polska nie może być uzależniona w kwestii żywności od kogokolwiek - podkreślał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" rolnik z gminy Maszewo Piotr Kamiński. - To jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju i w ten sposób trzeba powiedzieć, że w mojej ocenie obojętne, kto by nie rządził w tym kraju, powinien stawiać przede wszystkim na bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe. Jeżeli my będziemy uzależnieni od korporacji, zachodu, jeśli chodzi o żywność, to przykładem było to, jak Niemcy czy Rosja uzależniały Europę od gazu. Widzieliśmy, co się wydarzyło.



Więcej o wyborczych oczekiwaniach rolników, ale także o innych sprawach w ten branży w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"