Ponad miliard złotych na inwestycje w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

1 miliard 33 miliony złotych - tyle pieniędzy trafi do samorządów w województwie zachodniopomorskim w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych.

Pieniądze otrzyma m.in. nieprzychylny rządowi marszałek województwa oraz gmina Szczecin - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.- To jest rewolucja, to jest przewrót kopernikański w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy dofinansowania w takiej skali po prostu nie było i nie tak łatwo było je uzyskać, jeżeli były jakiekolwiek programy - mówi Dobrzyński.Pieniądze trafiają do gmin i powiatów od wielu lat. To 8. edycja tego programu - przypomniał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Ponad miliard złotych dla Pomorza Zachodniego. Wszyscy ci, którzy mówią, że teraz prowadzimy kampanię i nagle w jej trakcie znajdują się środki, po prostu kłamią. I to trzeba bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć. Ten program inwestycji strategicznych, Fundusz Inwestycji Strategicznych, to dwa lata i przez ten czas sukcesywnie przekazujemy środki - mówi Bogucki.Przyznane fundusze stanowią od 90 do 95 procent wartości inwestycji - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.- Niejednokrotnie rozmawiając z wójtami, burmistrzami, mówią, że już w tej chwili te środki, które z Polskiego Ładu trafiają na inwestycje drogowe, wodociągowe, na oczyszczalnie ścieków, są w takiej ilości, że niejednokrotnie roczny budżet danej gminy jest porównywalny do tych środków, które burmistrzowie i wójtowie dostają - mówi Szałabawka.Pieniądze sfinansują budowę dróg, oczyszczalni ścieków, przedszkoli. W sumie w tej edycji to 201 inwestycji.