Potrzebne kadry do obsługi morskich elektrowni wiatrowych

W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore. Jego celem będzie przygotowanie kadr do obsługi inwestycji Orlen Neptun związanych morską energetyką wiatrową. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy m.in. z Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przypomniał, że właśnie ruszają wielkie inwestycje związane z budową morskich elektrowni wiatrowych.



- Zakończyliśmy proces koncesyjny i przyznaliśmy odpowiednie pola offshore'owe, na których staną turbiny wiatrowe. To ogromna inwestycja, która potrzebuje dziesiątek tysięcy osób, które będą przygotowane, będą pełniły serwis, będą to budować, obsługiwać, a potem nadzorować. To wam przypadło, jako pierwszym, uczestniczenie w tym procesie i w tej rozbudowie - mówi Gróbarczyk.



Kadry dla polskich morskich elektrowni wiatrowych ma kształcić też Politechnika Morska w Szczecinie oraz jedna ze szczecińskich szkół branżowych - mówi Robert Nowicki, prezes Orlen Neptun.



- Orlen Neptun, który jest częścią Grupy Orlen, przede wszystkim patrzy na perspektywę kadr. Dlatego że silna gospodarka, to oprócz technologii, innowacji o których mówimy, to także, a przede wszystkim, kapitał ludzki - mówi Nowicki.



Orlen buduje w Świnoujściu port instalacyjny dla morskich elektrowni wiatrowych. W Szczecinie powstaje fabryka firmy Vestas, gdzie będą montowane gondole dla turbin morskich elektrowni wiatrowych.