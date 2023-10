Powiat stargardzki otrzymał ponad 100 mln zł z Polskiego Ładu

Ponad 108 mln zł dofinansowania w ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu otrzymały ogółem gminy powiatu stargardzkiego.

Największe kwoty - blisko 20 mln zł - pozyskało Miasto Stargard na budowę zbiorników retencyjnych oczyszczalni ścieków i Starostwo Powiatowe - ok. 23 mln zł. Ta druga pula umożliwi wszystkim gminom wchodzących w skład powiatu planowane remonty odcinków dróg. Informację o dofinansowanych zadaniach w ramach najnowszej edycji rządowego programu zamieszczono tydzień przed wyborami.W ocenie posła Michała Jacha, zbieżność dat wynika z harmonogramu prac zespołu kwalifikującego samorządowe projekty.- Mieli czekać i nie ogłaszać tylko z tego powodu, że są wybory? Samorządowcy funkcjonują nadal, państwo funkcjonuje nadal. To już jest w tym roku czwarta edycja rozstrzygnięcia. Tylko w tej edycji ponad 108 milionów złotych. To są kwoty, które imponują. Mnie niezwykle cieszą, bo to przecież niezależnie, czy tam rządzi w gminie członek tej czy innej partii, czy bezpartyjny, my to robimy dla mieszkańców - mówi Jach.Kwotę ponad 7 mln zł otrzymała m.in. Gmina Dobrzany. Paweł Filip, Burmistrz Dobrzan przyznaje, że zakres zadań jest dość szeroki.- Trzy projekty z trzech różnych obszarów. Jednym z nich jest przebudowa dróg, kolejnym remont i przebudowa Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, a trzeci to remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Dobrzanach - mówi Filip.Większość gmin powiatu rządowe dofinansowanie przeznaczy na remonty dróg i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.