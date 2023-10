Zarząd Gryfii odpowiada na publikację "GW". Chce sprostowania

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Sytuacja finansowa Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia jest dobra i stabilna - czytamy w oświadczeniu wydanym przez zarząd firmy. To odpowiedź na artykuł, jaki ukazał się w "Gazecie Wyborczej". Zarząd Stoczni uważa, że zawarte w nim tezy są nieprawdziwe.

Chodzi o artykuł, w którym stwierdzono że „Komornik zajmuje konta stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie. To niepokojący sygnał wskazujący na kiepski stan firmy”. To cytat z "Gazety Wyborczej".



Rzecz dotyczy sprawy z jedną z firm, która była podwykonawcą stoczni, Gryfia ma z nią spór sądowy. W wyniku nieprawomocnego wyroku zajęto pewną kwotę w depozyt sądowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Stocznia wpłaciła pieniądze, ale nie świadczy to o tym, że zakład ma problemy finansowe, jak sugeruje Gazeta Wyborcza.



W oświadczeniu Gryfii czytamy, że stocznia zwróciła się o sprostowanie. Jeżeli tego nie uzyska, będzie bronić dobrego imienia w sądzie. Zarząd stoczni dodał, że chce od firmy, z którą toczy spór 700 tys. złotych. Gryfia ma dodatni wynik finansowy od trzech lat. Artykuł w "Gazecie Wyborczej" podważa wiarygodność firmy - twierdzi zarząd Gryfii.