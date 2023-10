Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Głośno chrapał na klatce schodowej i prosto stamtąd trafi do więzienia, bo był poszukiwany: 44-latek miał w krwi trzy promile alkoholu i zmógł go sen w jednym z budynków w centrum Szczecina.

Policjantów wezwali mieszkańcy, którzy skarżyli się na nietrzeźwego, chrapiącego mężczyznę na klatce. Okazało się, że jest on poszukiwany, bo nie zapłacił grzywny i sąd skazał go za to na osiem dni pozbawienia wolności.



44-latek z Gorzowa Wielkopolskiego został zatrzymany i wkrótce trafi za kraty.