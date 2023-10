Pokłosie debaty przedwyborczej w TVP. Starcie liderów

Brak odpowiedzi na pytanie o relokację kontra przemyślana strategia punktowania złych rządów poprzedników - szczeciński politolog, profesor Maciej Drzonek komentował w "Radiu Szczecin na Wieczór" występ liderów dwóch największych formacji politycznych w Polsce w poniedziałkowej debacie w Telewizji Polskiej.

W ocenie naukowca szef PO Donald Tusk dobrze debatę skończył, ale fatalnie zaczął gubiąc się przy pytaniu o relokację migrantów.- Nie wiem, czy to miało być z jego strony świadome uniknięcie odpowiedzi na to - bardzo trudne dla niego - pytanie o relokację, czy też jednak rzeczywiście się pogubił - podzielił się wątpliwościami prof. Drzonek.PiS reprezentował Mateusz Morawiecki; według politologa premier realizował przyjętą strategię.- Premier Morawiecki..., sprawiał wrażenie, że to jest debata na temat: co złego zrobił Donald Tusk? Oczywiście, z punktu widzenia marketingu politycznego przemyślana strategia - ocenił prof. Drzonek.To ostatni tydzień kampanii - nowy Sejm i Senat wybierzemy w najbliższą niedzielę 15 października.