Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Małe gminy z największą frekwencją w wyborach parlamentarnych mogą otrzymać porządny zastrzyk gotówki. Gmina mająca do 20 tysięcy mieszkańców, w której zagłosuje najwięcej z nich może liczyć nawet na 2,5 miliona złotych na różne cele.

Duża frekwencja na wyborach to wzmocnienie mandatu wybranego parlamentu.



- Każda dojrzała i rozsądna demokracja zachęca wszystkich swoich obywateli, wszystkich mieszkańców do udziału w wyborach. Gminy z największą frekwencją łącznie mogą uzyskać nawet 2,5 miliona złotych. Remiza, budżet obywatelski, dofinansowanie do Kół Gospodyń Wiejskich i klubów sportowych... - wyliczał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Posłów i senatorów wybierzemy 15 października.