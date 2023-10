Pomorze Zachodnie przeciw depresji w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pomorze Zachodnie przeciw depresji - pod takim hasłem odbyła się we wtorek w Szczecinie konferencja na temat zdrowia psychicznego.

Celem jest, by depresja nie była zamykana w gabinecie lekarskim; twórzmy wokół chorych społeczne alianse - tłumaczy Piotr Toczyski, ekspert Team Europe Direct w Polsce.



- Alians przeciwko depresji to takie nieformalne porozumienie, które powinno zaktywizować cztery grupy osób jednocześnie: lekarzy, włodarzy, pacjentów i ich bliskich oraz całą społeczność lokalną - wyliczał Toczyski.



Jak podkreśla dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, wczesna identyfikacja problemów emocjonalnych już u dzieci może być decydująca w walce z chorobą w późniejszych latach.



- Dzieci się edukuje w kwestii zdrowia somatycznego: jak myć zęby, jak dbać o higienę... Nie uczy się dzieci w szkołach, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Wczesna interwencja, czyli żeby już u dzieci identyfikować problemy emocjonalne, które mogą prowadzić do depresji, bo one jeszcze depresją nie są. Te dzieci z czymś sobie nie radzą i jeżeli dostaną odpowiednie wsparcie, to jest szansa, ze u nich stany depresyjne już się nie rozwiną i nie będą pacjentami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłymi - instruowała dr Krzyżanowska-Zbucka.



Data konferencji przeciw depresji nie jest przypadkowa - dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.