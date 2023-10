Obwodnica to "olbrzymia perspektywa rozwoju gminy Gryfino" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Obwodnica Gryfina, w ciągu drogi krajowej nr 31, jest już w połowie gotowa.

Pod koniec października przyszłego roku powinna być już w pełni dostępna dla kierowców - mówi Mieczysław Sawaryn, burmistrz gminy.



- Zmieni to strukturę komunikacyjną Gryfina na wiele dziesiątków lat. Będzie to również znakomity dojazd do zespołu Elektrowni Dolna Odra, do elektrowni gazowej, do elektrowni węglowej, do portu wodnego, który tam powstaje. To jest olbrzymia perspektywa rozwoju gminy Gryfino - mówi Sawaryn,



Następnym etapem tej inwestycji ma być budowa obejścia drogowego kolejnych miejscowości - mówi poseł Artur Szałabawka.



- Ja już w swoich myślach i z dyrektorem Lendnerem już analizujemy i rozpoczynamy obwodnicę Radziszewa, która będzie zarazem nowym wlotem w autostradę A6, z dodatkowymi dwoma pasami ruchu. Czyli ta bolączka, która gdzieś w tej chwili jest, to zwężenie zjazdu z autostrady A6 na S3, zniknie - mówi Szałabawka.



Obwodnica Gryfina będzie miała ponad pięć kilometrów. Ominie miasto od wschodu. Koszt jej budowy to około 75 milionów złotych.