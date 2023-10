Nowa inwestycja drogowa w regionie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Formalnego przekazania przebudowanych odcinków dróg powiatowych dokonano we wtorek w Szadzku i Barzkowicach. Inwestycje zrealizowane przez Powiat Stargardzki zostały dofinansowane w ramach rządowego programu Polski Ład.

Przebudowany odcinek drogi w Barzkowicach poprawił dojazd do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, będzie też ułatwieniem dla gości barzkowickich targów.



Obecna w Barzkowicach Anna Pawlak ze szczecińskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego przypomniała, że przyjęto mechanizm dofinansowania inwestycji z korzyścią dla samorządów. - Środki bezzwrotne, które trafiają do przedsiębiorców, to środki na poziomie 95 a czasami nawet 98 procent dofinansowania. Przy takim poziomie to daje realne szanse na realizację inwestycji - uważa Pawlak.



Z kolei Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazała na dobrze zainwestowane pieniądze dla terenów popegeerowskich. - W każdej gminie widać, czy to powstaje świetlica wiejska, kawałek chodnika, czy jest wyremontowany jakiś obiekt użyteczności publicznej. Wokół nas bardzo dużo się zmienia i to na korzyść - powiedział Szymańska.



W ocenie Zbigniewa Sowy - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, wyzwaniem dla wykonawcy było szybkie tempo prac. - Mamy dwa piękne odcinki kilometrowe, które się krzyżują przy ZODR Barzkowice, a jak będą dalsze plany? Czas pokaże - powiedział Sowa.



Na przebudowę dróg w Szadzku i Barzkowicach powiat otrzymał blisko 5 mln zł dofinansowania z rządowego programu.