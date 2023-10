Turniej Klas Mundurowych na poligonie [ZDJĘCIA]

Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz

Na poligonie w Drawsku Pomorskim trwa Pierwszy Turniej Klas Mundurowych. Biorą w nim udział uczniowie z 10 szkół z całej Polski.

Współorganizatorem ćwiczeń jest II Brygada Zmechanizowana imienia Józefa Piłsudskiego - mówi jej dowódca generał Dariusz Machula. - Zależy nam na tym, żeby propagować wojsko, służbę. Nie tylko służbę wojskową, ale wszelkiego rodzaju służby mundurowe wśród młodzieży tak, żeby ich przyciągać do służby, bo to oni będą nas zastępować, jak my będziemy odchodzić. To jest kolejne pokolenie, które będzie wstępowało i zapewniało bezpieczeństwo naszym obywatelom.



Dziś uczestnicy turnieju m.in. strzelali, rzucali granatem, ćwiczyli gaszenie pożaru, ale także musieli napisać test z historii II Rzeczypospolitej - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału IPN. - Dla nas ważne jest propagowanie postaw patriotycznych, a klasy mundurowe, które przygotowują młodzież do przyszłej służby, bo wiele osób, które kształci się w takich klasach, potem wiąże swoją przyszłość z mundurem, czy to Wojska Polskiego, czy innych służb mundurowych, to kształtuję odpowiednią postawę obywatelską, patriotyczną i uważamy, że warto połączyć siły.



Ćwiczenia potrwają do czwartku.