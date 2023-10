Polscy leśnicy sadzili lasy także w... Afryce

https://pixabay.com/pl/3058419/BelaBela/ (CC0 domena publiczna)

Polscy leśnicy zasadzili ponad milion drzew w afrykańskim Senegalu. Stworzyli także 12 przyszkolnych ogrodów.

To dzięki profesorowi prawa na Uniwersytecie Szczecińskim - Pasqualeowi Policastro, który jest założycielem Światowego Centrum Zalesień w Starościnie koło Rzepina.



- W Afryce sadziliśmy drzewa baobabu i senegalskiej akacji - podkreśla naukowiec: - One tworzą jako żywica gumę arabską. Ta guma arabska ma wiele zastosowań i jest drogocennym materiałem.



Afrykański projekt ma edukacyjne wsparcie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - mówi dyrektor Andrzej Szelążek: - Pokazaliśmy jak trzeba zalesiać, jak trzeba sadzić, wysiewać, żeby były jak najlepsze efekty. Zmieniliśmy trochę ich podejście do tych zalesień. Przede wszystkim zaleciliśmy wprowadzić zasiewy po to, aby zminimalizować koszty, a zwiększyć efektywność.



Światowe Centrum Zalesień powstało w maju 2022 roku. Jego członkami są przedstawiciele 11 Szkół Leśnych, prowadzonych przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz międzynarodową Fundację "Zielone serce".