Krzysztof Zaremba: Morska Stocznia Remontowa Gryfia z dodatnim wynikiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sytuacja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia jest bardzo dobra - mówił, w porannej "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin, prezes spółki Krzysztof Zaremba.

Odniósł się w ten sposób do nieprawdziwych informacji zawartych w Gazecie Wyborczej.



Prezes Gryfii przypomniał także, że przez ostatnie lata zakład ma dodatni wynik finansowy. - Sytuacja finansowa, jak i organizacyjna czy produkcyjna Gryfii nigdy nie była tak dobra - przez ostatnie kilkanaście lat - jak jest teraz. Po drugie, od razu chcę zapowiedzieć, że zgodnie z oświadczeniem wydanym, podejmujemy kroki prawne w związku z tą publikacją. Po trzecie, zmieniło się prawo i po rozstrzygnięciu w pierwszej instancji, strona może wnieść o zajęcie komornicze na wysokości roszczenia - tłumaczył Zaremba.



Stocznia przegrała, w pierwszej instancji, proces z jedną z firm podwykonawczych, dlatego musiała wpłacić na konto sądu kwotę, która jest przedmiotem sporu.



- Sprawa trafiła już do drugiej instancji - dodał Krzysztof Zaremba: - To jest kwota niewielka w porównaniu do zasobów MSR Gryfia. Ja z oczywistych względów, publicznie nie będę o nich mówił dzisiaj. Proszę pamiętać, że dobra sytuacja Gryfii została stwierdzona i to już po raz drugi w opinii biegłych rewidentów niezależnych, którzy muszą zgodnie z prawem badać standing firmy.



W pierwszym półroczu Morska Stocznia Remontowa Gryfia wyremontował 65 statków.