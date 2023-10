Gratka dla rowerzystów w Rogowie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Z nowej stacji naprawy rowerów można skorzystać w podstargardzkim Rogowie. Punkt serwisowy został wybudowany i przekazany w ramach projektu Stowarzyszenia Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju, z aktywnym udziałem Sołectwa Rogowo w Gminie Stargard.

Stylistyką stacja dla rowerzystów w Rogowie nawiązuje do dawnej kolei wąskotorowej kursującej po linii Stargard-Ińsko, a zamkniętej trzy dekady temu. Zatrzymujący się tu rowerzyści mogą poznać historię kolejki. Przy szlaku dawnej kolei dojazdowej ma powstać dziewięć takich stacji.



Wioletta Zientek, sołtys Rogowa liczy, że wzrośnie dzięki temu atrakcyjność miejscowości.



- Dość dużo przemieszcza się ostatnio rowerzystów. Czasem może ktoś skorzysta z tego miejsca, naprawiając sobie po drodze rowery. To też jest rąbek historii, ponieważ nawiązuje do naszej kolei wąskotorowej. Ponad 30 lat temu to tak naprawdę był jeden środek lokomocji. Wszyscy dojeżdżali tym do pracy, do szkoły, byliśmy z nim mocno związani. Tablica, która jest tu umieszczona, nawiązuje do naszej historii. Można zobaczyć jak wyglądały kiedyś bilety -



Stację rowerową wyposażono w sprzęt niezbędny dla drobnych napraw uszkodzeń, jakie mogą zdarzyć się na szlaku.



- Trzy są stanowiska, można dopompować, można sobie przykręcić wszelkie śrubki. Każdy rowerzysta pierwszą pomoc tu otrzyma, a przy okazji zachwyci się regionem -



Projekt zrealizowano, korzystając z unijnego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To pierwsza stacja serwisowa dla rowerzystów na terenie gminy.