Napieralski grozi pozwem. Poseł PiS: "Grzegorzu, chętnie się spotkam i pokażę jak kłamiesz"

Poseł Platformy Obywatelskiej grozi sądem, a poseł Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, zapraszając na wokandę.

To spór Grzegorza Napieralskiego i Artura Szałabawki. Chodzi o post w Internecie, jaki udostępnił polityk Prawa i Sprawiedliwości, na którym widać kobietę zaklejającą jego plakaty. "To współpracownica Grzegorza Napieralskiego" - napisał Artur Szałabawka. Poseł Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej nie poinformował czego pozew miałby dotyczyć, jednak zaznacza, że jeśli przeprosin nie będzie, to pozew do sądu trafi.



- Jeżeli poseł Szałabawka nie wycofa się z tych fałszywych oskarżeń, to żądam przeprosin. Jeżeli tych przeproś nie będzie, to spotkamy się z panem Szałabawką w sądzie - mówi Napieralski.



Sprawa mogła trafić na policję, bo to niszczenie mienia - odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie ponawia apel o nie niszczenie materiałów wyborczych. Artur Szałabawka dodaje także, że jeśli trzeba będzie pokazać więcej materiałów dowodowych w sądzie, które otrzymał od swoich wyborców, to tak się stanie.



- Grzegorzu, składaj ten wniosek do sądu, bo ja bardzo chętnie się z Tobą spotkam. Pokażę jak kłamiesz, jak manipulujesz... - apeluje Szałabawka.



Artur Szałabawka uważa, że Grzegorz Napieralski jednak nie napisze pozwu, a jedynie posta o wzajemnym szacunku i nieniszczeniu materiałów wyborczych podczas kampanii.