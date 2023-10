KO przestawia swoje pomysły na reformę edukacji [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Powrót do systemu jednozmianowego, ograniczenie prac domowych czy korekta podstawy programowej - Koalicja Obywatelska przedstawia swoje pomysły na reformę edukacji w Polsce.

Jednym z głównych założeń jest pozwolenie na większą autonomię dla szkół, które w pewnym zakresie mogłyby decydować, jak będą kształcić uczniów - mówi Urszula Pańka, kandydatka KO do Sejmu.



- Autonomia nie tylko szkoły, ale również nauczyciela. To nauczyciel w społeczności szkolnej, wspólnie z rodzicami, z radą pedagogiczną powinien wpływać na to, jakimi treściami, jakimi metodami kształcić tych uczniów, których teraz tu w swojej klasie ma - dodaje Pańka.



Wśród postulatów poruszanych przez KO jest jeszcze, między innymi, przesunięcie religii na pierwszą lub ostatnią godzinę w planie lekcji, przy czym nie wspomina się o ewentualnym przesuwaniu przedmiotu WDŻ.



KO postuluje również podwyżkę pensji nauczycieli o 1500 złotych brutto. Za czasów poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, ostatnia waloryzacja nauczycielskich pensji miała miejsce w 2012 roku, cztery lata po objęciu władzy, do następnej doszło dopiero w 2016 roku, po przejęciu władzy przez PiS.