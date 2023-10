Jest decyzja środowiskowa ws. terminalu kontenerowego w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał decyzję środowiskową dla głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Dokument wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką.Prezes Zarządu Portu Krzysztof Urbaś ma nadzieję, że do końca roku uda się załatwić wszystkie kwestie formalne, dotyczące terminala kontenerowego. - Która pozwoli złożyć wniosek o decyzje lokalizacyjne do pana wojewody. Także myślę, że do końca roku na pewno te wszystkie formalności, związane z przygotowaniem tej nowej inwestycji będą zakończone - zapewnia Urbaś.Nieodłącznym elementem tej inwestycji jest budowa nowego podejścia dla statków do Świnoujścia. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk obawia się, że opozycja może wstrzymać te inwestycje.- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zadanie realizować. My jesteśmy zdeterminowani. Martwi mnie tylko fakt, że opozycja ustami swoich posłów nie wpisuje się - mało tego - zapewnia, że zrezygnuje z realizacji tej inwestycji. A to chyba jest dla naszego regionu bardzo złe... - dodaje Gróbarczyk.Koszt budowy nowego podejścia dla statków to 10 miliardów złotych.