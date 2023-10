Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uproszczenia przepisów prawa dla przedsiębiorców - domaga się Marcin Bedka, kandydat do Sejmu, lider listy Konfederacji w okręgu szczecińskim. W ubiegłym roku wyprodukowano 35 tysięcy stron prawa.

Na dowód tego Bedka na Jasnych Błoniach rozwinął rolkę o długości 30 metrów - były to akty prawne z 2022 roku.



- Pokazaliśmy ustawę VAT, pokazaliśmy ustawę CIT i w ten sposób będziemy tworzyli każde prawo. Gdybyśmy my tworzyli prawo, a nie ci, którzy prawo chcą komplikować to dziś zupełnie inaczej wyglądałoby prawo w Polsce. Podatki mogą być niskie i proste, a prawo może nie wyglądać tak, jak ta wielka rolka, którą pokazaliśmy. Nie da się w ten sposób funkcjonować - argumentował.



Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Według różnych sondaży Konfederacja może liczyć na ok. 10 procent poparcia.