Dobrzyński: szczecinianie bezwiednie dofinansowują antypolskie przedsięwzięcia

Poseł PiS, Leszek Dobrzyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W efekcie przejęcia przez niemiecki E.ON Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, mieszkańcy naszego miasta pośrednio dofinansowują antypolskie przedsięwzięcia - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

W ten sposób skomentował najnowszy odcinek serialu dokumentalnego "Reset".



Przypomnijmy E.ON właściciel SEC-u, niemiecki BASF i Gazprom utworzyły w Moskwie konsorcjum NORD STREAM.



- Okazuje się, że ta firma jest również współudziałowcem przedsięwzięcia Nord Stream. Co za tym idzie, w ten sposób, szczecinianie pośrednio dofinansowują antypolskie przedsięwzięcie. Mówię tutaj o Nord Stream, czyli o przedsięwzięciu, które jest wymierzone w polską rację stanu, a w pośredni sposób okazuje się również, że szczecinianie dofinansowuje - mówiąc wprost - rosyjską wojnę - komentuje Dobrzyński.



Gdyby Szczecińskiej Energetyki Cieplnej nie sprzedano, to z jej zysków można by finansować wiele inwestycji komunalnych - dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Przecież zyski z tej firmy mogłyby zasilać kasę miasta, pośrednio wpływać więc na to, że pewne np. usługi byłyby w Szczecinie tańsze. Na przykład pewne inwestycje mogłyby być z tego dofinansowywane. A tak ten cały zysk wędruje poza Szczecin - podkreśla Dobrzyński.



Dodajmy że SEC skupił w Polsce udziały w 11 spółkach ciepłowniczych.