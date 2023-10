Atak na stargardzkie Gryfiki [ZDJĘCIA]

Dwie z 16 figurek Gryfików, które od początku października tworzą w Stargardzie szlak historyczny, zostały zdewastowane.

Przy jednym oderwano tabliczkę z kodem QR, natomiast inny został pomazany czerwoną farbą. Incydentem oburzeni są mieszkańcy, przygnębienia nie kryją inicjatorzy projektu, którzy odnotowali pierwsze przypadki wandalizmu niespełna dwa tygodnie po otwarciu gryfikowego szlaku.Projekt Miasta, muzeum i Stargardzkiego Centrum Nauki „Filary” ma służyć promocji Stargardu.- Jest to forma, która miała upamiętnić ważne dla Stargardu rzeczy. Skąd w ludziach chęć, żeby oderwać, zniszczyć, zamalować...? Niepojęte. W tak krótkim czasie zobaczyć, że ludzie tego nie szanują - po ludzku jest nam przykro. Apelujemy o to, by je oglądać, podziwiać nie niszczyć i zgłaszać - jeżeli ktoś zobaczy jakiekolwiek akty wandalizmu - do Straży Miejskiej i do urzędu - Joanna Cupak z SCN nie kryje rozgoryczenia.Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej przyznaje, że nie do każdej figurki wyśle mundurowych.- Nie jesteśmy w stanie codziennie pilnować kilkunastu Gryfików w różnych miejscach niemniej jednak baczenie i obserwacja jest. Mam nadzieję, że to był incydent i pozostałe Gryfiki nie będą zniszczone czy zdewastowane - powiedział.Straż Miejska zapewnia o wysyłaniu patroli szczególnie do tych lokalizacji, gdzie figurki Gryfików są poza zasięgiem kamer. Prosi też mieszkańców o zgłaszanie sygnałów które mogą doprowadzić do identyfikacji sprawców.