W Świnoujściu rozpoczęła się budowa portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych [ZDJĘCIA]

Port instalacyjny w Świnoujściu będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie. Dziś pod budowę wmurowano symboliczny kamień węgielny.

Zdaniem minister Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej Polska dzięki pracy m.in. Portów Szczecin i Świnoujście jest bezpieczna energetycznie, a nowa inwestycja jest dopełnieniem strategii energetycznej kraju.- Port Szczecin i Świnoujście, który zeszłej zimy również zapewniał naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Bo to tutaj dobijały statki z węglem, który później był kierowany do gospodarstw domowych wszystkich naszych obywateli. Byliśmy i jesteśmy bezpieczni energetyczni w krótkim horyzoncie, ale żebyśmy byli bezpieczni energetycznie na lata, na dziesięciolecia, to potrzebujemy dokonać fundamentalnej zmiany naszego miksu energetycznego - powiedziała minister Łukaszewska-Trzeciakowska.Poseł Leszek Dobrzyński przyznaje, że budowa portu instalacyjnego jest konieczna do utrzymania światowych standardów.- To nowy skok w technologię, można by rzec: nowy skok w przyszłość. Nie mamy innego wyjścia; żyjemy w świecie, który niesłychanie idzie naprzód w wielu dziedzinach. Dlatego albo dołączymy do tego wyścigu, albo zostaniemy w tyle. Będziemy robić wszystko, żeby Pomorze Zachodnie - w pozytywny sposób - odznaczało się na całym świecie - zapowiedział poseł Dobrzyński.Pierwszy prąd z elektrowni wiatrowych na Bałtyku ma popłynąć w 2026 roku.