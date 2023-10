Narybek węgorza w jeziorze Trzemeszno [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Do jeziora Trzemeszno w gminie Gryfino trafiły młode węgorze - to kolejna akcja Wód Polskich, które od dłuższego czasu prowadzą intensywne zarybiania zachodniopomorskich jezior.

Będzie to atrakcja dla wędkarzy.



- Chcemy, aby te wody były obfite w ryby; wprowadziliśmy proces zarybieniowy. Dziś aura jest bardzo dobra, uwalniamy narybek węgorza. To zarybienie niezwykle uatrakcyjni te wody - zaznacza Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.



Węgorz jest rybą, która nie rozmnaża się w polskich wodach.



- Musimy uzupełniać pogłowie ryby w danych zbiornikach taki, żeby mogła później dorastać i być łowiona przez wędkarzy - mówi pan Andrzej, wędkarz z regionu.



Do jeziora Trzemeszno niedaleko Gryfina trafiło 56 kg narybku węgorza.