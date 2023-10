W Świnoujściu powstanie nowoczesny agroterminal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dziś list intencyjny w tej sprawie podpisali wspólnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna.

Przyszły agroterminal powstać ma w oparciu o infrastrukturę, którą dysponuje OT Port Świnoujście - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Dążenie do stworzenia agroportu nie powstało wczoraj ani przedwczoraj, ale było przecież etapem wielu uzgodnień, wielu spotkań i analiz. I jednoznacznie wynika z nich, że Port Szczecin-Świnoujście, pozyskując właśnie taką infrastrukturę - myślę jedną z najnowocześniejszych w ramach budowy Agroportu - będzie miał niezwykle atrakcyjną ofertę - dodaje Gróbarczyk.



Chcemy, aby polscy rolnicy zarabiali na eksporcie płodów rolnych - mówi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Edward Kosmal.



- To są nowoczesne magazyny, płaskie. Również jest operator, który zajmuje się obsługą. Intencją tego operatora było wybudowanie 300-metrowego taśmociągu, który by usprawnił przeładunek tego zboża, bo dzisiaj jest ono w prymitywny sposób przewożone. Operator, który jest właścicielem tych magazynów, również chętnie chce wejść w spółkę - tłumaczy Kosmal.



Koszt inwestycji to 25 milionów złotych.