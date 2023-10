Kilkadziesiąt laboratoriów powstanie w nowym budynku Politechniki Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Politechnika Morska będzie miała nowy budynek w kompleksie przy ulicy Willowej. Dziś wmurowano uroczyście kamień węgielny pod budowę.

Wcześniej w tym samym miejscu, dzięki funduszom rządowym, wyremontowano budynek po dawnym Technikum Budowy Okrętów, gdzie dziś jest Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.



- Wielokrotnie mówiłem, że nigdy nie wierzyłem w to, co zobaczyłem na początku, jak wyglądał ten budynek, jak wyglądało to miejsce. W porównaniu do tego, co dzisiaj możemy zaobserwować, to ten wiatrak, który jest symbolem tego miejsca, idealnie wpisuje się w cały proces rozbudowy i rozwoju energetyki wiatrowej - mówi Gróbarczyk.



Powstają już ściany budynku. W obiekcie będą głównie laboratoria - mówi Maciej Kozak z Politechniki Morskiej w Szczecinie.



- Powstaje tutaj nowy budynek, nowa hala na Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki, w której będzie 26 laboratoriów. Dwie sale wykładowe i laboratoria będą już spełniały wszystkie wymagania dotyczące właśnie takich miejsc, w których będą prowadzone szkolenia, nauczanie studentów. Chcemy, żeby to było już tak ładnie zrobione i działało w światowym stylu - mówi Kozak.



To nie jedyna inwestycja, jaką realizuje Politechnika Morska w Szczecinie. Przy ulicy Dębogórskiej powstaje Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego.