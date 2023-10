Nowa Lewica: po naszej stronie nie ma mowy nienawiści

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

"Dwójka" szczecińskiej listy Nowej Lewicy podsumowuje kampanię wyborczą. Jak podkreśla Jolanta Tryszkiewicz, najważniejsze było dla niej przeprowadzenie wielu ciekawych rozmów i dyskusji o Polsce w Szczecinie i wielu miejscowościach naszego regionu.

Kandydatka tłumaczyła, że energia w partii i wyborcach Nowej Lewicy narastała już od czasu "czarnych protestów". Zwróciliśmy uwagę, że tym marszom towarzyszyło zaostrzanie języka debaty publicznej w Polsce, z wyzwiskami włącznie. Zdaniem Tryszkiewicz "emocje w społeczeństwie narastały i musiały mieć ujście".



- Jeśli chodzi o brutalizację w ogóle słów w kampanii, to faktycznie jest tego za dużo. Idziemy też właśnie po to, żeby troszeczkę zmienić tę rzeczywistość - mówi Tryszkiewicz.



- Daliście hasło do brutalizacji języka politycznego w Polsce, a teraz będziecie bohatersko to zwalczać - mówi reporter Radia Szczecin.



- Nie, absolutnie nie. Po naszej stronie nie ma mowy nienawiści - mówi Tryszkiewicz.



Wybory odbędą się 15 października.