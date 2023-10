Zmiany lokalizacji komisji wyborczych w Stargardzie

Jeszcze tylko w czwartek, także w stargardzkim Ratuszu, osoby czasowo przebywające w mieście mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Fot. UM w Stargardzie

Zmiany lokalizacji kilku komisji wyborczych czekają mieszkańców Stargardu podczas głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum.

Dla wyborców przygotowano 43 komisje na terenie miasta. Zostały one uzgodnione z wojewódzkim komisarzem wyborczym.



Piotr Styczewski w Urzędu Miejskiego przyznaje, że były konieczne w związku ze stanem technicznym lokali.



- Komisja nr 3, kiedyś Żłobek Miejski Leśna Polana na Osiedlu Zachód, a obecnie SP nr 2, również niedaleko - na Osiedlu Zachód. Komisja nr 18 - to była ulica Brzozowa, Środowiskowy Dom Samopomocy - osoby, które do tej pory tam głosowały powinny swoje kroki skierować do SP nr 3. Kolejna zmiana: Komisja nr 19, również SP nr 3 i ostatnia zmiana - Komisja nr 27, ul. Bydgoska - teraz zapraszamy do Muzeum Archeologiczno-Historycznego przy Rynku Staromiejskim - instruuje.



Miasto podkreśla, że wyborcy mający trudności z poruszaniem się, przez całą niedzielę będą mogli skorzystać ze wsparcia.



- Wystarczy zadzwonić do nas w godz. 8-20 w niedzielę: 91 578 46 22 - dodaje Piotr Styczewski.



Jeszcze tylko w czwartek, także w stargardzkim Ratuszu, osoby czasowo przebywające w mieście mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.