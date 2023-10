Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Straż Graniczna zatrzymała bus przewożący 26 nielegalnych migrantów. Wśród nich było pięcioro dzieci. Do zdarzenia doszło w czwartek w Podjuchach.

Wszyscy, łącznie z kierowcą to najprawdopodobniej obywatele Syrii.



- W tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia obywatelstwa tych osób - potwierdza rzecznik Straży Granicznej, Andrzej Jóźwiak.



Podobne zatrzymanie miało miejsce przed tygodniem w Pyrzycach, gdzie 35 syryjskich migrantów próbowało przedostać się ze Słowacji do Niemiec.