Maluch+, czyli 1700 miejsc w żłobkach powstanie w Zachodniopomorskiem [ZDJĘCIA]

Prawie 70 milionów złotych trafi do 36 zachodniopomorskich samorządów na tworzenie miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. To w ramach rządowego programu Maluch+.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim włodarze lub przedstawiciele gmin podpisali umowy na przekazanie funduszy.

Najwięcej pieniędzy - ponad 29 milionów - dostała Gmina Miasto Szczecin. To pozwoli zaspokoić potrzeby dzieci oczekujących na miejsce w żłobkach.



- Nowo utworzone 580 miejsc rzeczywiście pozwoli nam na to, że opieka nad małym dzieckiem będzie zaspokojona w Gminie Miasto Szczecin - powiedziała Agnieszka Rojek, dyrektor Zespołu Miejskich Żłobków.

- Ile jest miejsc w żłobkach, a ile ich potrzeba? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Od września przyjęliśmy 895 nowych dzieci. W tej chwili w kolejce oczekujących jest ok. 600-700 dzieci. Dotacje pozwolą na utworzenie nowych miejsc, na prace adaptacyjne, a także na utworzenie nowych żłobków - dodała dyr. Rojek.



W całym województwie zostanie utworzonych ponad 1700 miejsc w żłobkach.



- To nowe miejsca w żłobkach, które zostaną utworzone przez podmioty tylko samorządowe. Nie mówimy jeszcze o podmiotach niepublicznych. Jest to państwa praca i nasza współpraca między samorządem i rządem, żeby tworzyć te miejsca. Kwestia utrzymania miejsc będzie krokiem kolejnym i mówimy tylko o tej sferze, gdzie mamy do czynienia z samorządami - zaznaczył wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Do tej pory w ramach programu Maluch+ do zachodniopomorskich samorządów trafiło ponad 50 milionów złotych, co pozwoliło utworzyć ponad 2300 nowych miejsc w żłobkach.