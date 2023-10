Grzybobranie w pełni, ale zasady trzeba znać [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W lasach całego regionu można znaleźć dorodne okazy podgrzybków, borowików czy maślaków oraz spotkać wielu grzybiarzy.

Kosze, dres i kalosze, to znaki rozpoznawcze polujących na grzyby w lasach zbieraczy. Nam nie było trudno ich znaleźć, pytanie, czy grzybiarze znaleźli to, czego szukali?



- Nazbierałem trochę podgrzybków, udało mi się borowika znaleźć. - Maślaki i podgrzybki, ale widziałam kilka muchomorów. - Mam podgrzybki i maślaczka. - Kozaki i trochę prawdziwków. Do suszenia i do bigosu - mówili.



Wszyscy dumni, zadowoleni i rozochoceni, by grzybki jak najszybciej zjeść.



Leśniczy z Nadleśnictwa Rokita przypomina nam o paru ważnych zasadach.



- Nie zbieramy grzybów, których nie znamy! Zbieramy grzyby, których jesteśmy pewni. Grzybów trujących jest w Polsce sporo - przestrzegł.



A jak z tymi ludowymi mądrościami?



- Konsultacje przeprowadzam zawsze z sąsiadką; które są dobre, a które nie. - Umiera się tylko raz... - mówili zbierający.



Leśniczy potwierdza.



- Żart mówi, że każdy grzyb jest jadalny, ale są takie, które są jadalne tylko raz - podkreślił.



W Polsce corocznie zatruciu grzybami ulega 500-1000 osób. Najczęściej są to zatrucia muchomorem sromotnikowym mylonym z kanią.