Mniej pieniędzy na kulturę. Radni podjęli decyzję, a społecznicy protestują

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W ubiegłym roku były prawie 2 miliony - teraz jest 350 tysięcy: tyle przeznaczono na kulturę w ramach programu współpracy miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi.

Przed głosowaniem protestowali przeciw temu społecznicy. Urzędnicy uspokajali, że dyskusja o pieniądzach na kulturę w Szczecinie nie jest zamknięta i wróci przy okazji układania budżetu miasta na 2024 rok.



Działający w Szczecińskiej Radzie Pożytku Publicznego Jacek Wójcikiewicz apelował do radnych.



- Z miliona ośmiuset czy dwóch milionów ośmiuset złotych sprzed trzech lat, szorujemy po dnie. Niestety, finansowym - mówił Wójcikiewicz.



Podobnie mówiła Paulina Romanowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyna.



- My sobie nie poradzimy. Nie będziemy mieli co pokazać mieszkańcom - mówił Romanowicz.



Cięciom sprzeciwiała się radna niezrzeszona Edyta Łongiewska-Wijas.



- W Szczecinie, dla kultury tworzonej przez organizacje pozarządowe, miejsca nie ma - mówiła Łongiewska-Wijas.



Odpowiedzialna za kulturę wiceprezydent Lidia Rogaś uspokajała.



- W pracach nad uchwałą budżetową dopełniamy wszelkich starań, żeby ten budżet zwiększyć. I faktycznie, zapisane pieniądze na te zadania będą właśnie w uchwale budżetowej - mówiła Rogaś.



Ostatecznie projekt przegłosowano w proponowanym kształcie, z zapisem o 350 tysiącach złotych na kulturę. Cały budżet współpracy z organizacjami pozarządowymi to ponad 43 mln zł.