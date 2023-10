Politycy o pakcie migracyjnym. "Nie chcemy takich sytuacji, jak w Szwecji czy Niemczech"

Pakt migracyjny i konsekwencje jego wprowadzenia - tematem przewodnim audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawki, zagrożenie relokacją nielegalnych migrantów na teren Polski jest w pełni realne.- Dlatego musimy iść na referendum. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy my - Polacy zdecydowali o tym, że nie godzimy się na to, żebyśmy tutaj mieli takie sytuacje jak teraz są w Szwecji, we Francji czy w Niemczech - podkreśla Szałabawka.Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego, zagrożenia nie ma, gdyż Polska może wnioskować o wyłączenie z relokacji.- To było wynegocjowane przez rząd polski po to, żeby nie było relokacji w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że przyjęliśmy Ukraińców - tłumaczy Napieralski.Przypomnijmy, że relokacja będzie jednym z tematów referendum, które odbędzie się w niedzielę.