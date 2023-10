U bukmachera można typować zwycięzcę niedzielnych wyborów parlamentarnych. Jakie są typy? - to sprawdził nasz reporter.

Faworytem u bukmachera jest Prawo i Sprawiedliwość. Na jego zwycięstwie bowiem zarobić można najmniej... Aktualny kurs na PiS wynosi 1:10, czyli za każde postawione 100 złotych, zakładający otrzyma 110 złotych.Kurs na Koalicję Obywatelską to z kolei 5,50. Jeśli ktoś zatem postawi 100 złotych na KO, to zarobić może 550 złotych.Nieco więcej można zarobić na tym, że PiS uzyska więcej niż 35 proc. głosów, ponieważ kurs na to wynosi 1,70, czyli za każde postawione 100 zł, zakładający otrzyma 170 zł.