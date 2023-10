Dzieki Polskiemu Ładowi w regionie zrealizowano blisko 900 inwestycji

Poseł PiS, Leszek Dobrzyński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

888 lokalnych inwestycji w ramach rządowego wsparcia z programu Polski Ład udało się zrealizować w naszym regionie w ciągu ostatnich lat. Tak podsumował kadencję rządów Zjednoczonej Prawicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Tych inwestycji by nie było, bo samorządy nie miały na nie pieniędzy - dodał poseł.



- Lokalne drogi, ulice, nowe chodniki, wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, docieplenia, remonty zabytków. Kolosalne wsparcie dla samorządów, szczególnie dla tych małych miejscowości, które kompletnie nie dałyby sobie rady - mówi Dobrzyński.



Zdaniem posła, brak tych inwestycji w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wynikał z tzw. ideologi liberalnej, która mówiła, że każdy radzi sobie sam.



- Można się ich zapytać, jak to się działo, że wówczas Polacy płacili podatki, bardzo ciężko pracowali, a te pieniądze po prostu gdzieś przepadały. Wielu obecnie, kiedy komentuje rządowe inwestycje, mówi: ha ha, ale przecież to nie są rządowe pieniądze, rząd ma je z podatków. Tak, rząd ma je z podatków. Polacy obecnie pracują, płacą podatki, ale te pieniądze nie giną gdzieś w czarnej dziurze, nie giną gdzieś w jakiejś szarej strefie - mówi Dobrzyński.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał też, że zrealizowano na Pomorzu Zachodnim wielkie inwestycje, które będą oddziaływać na cały kraj.