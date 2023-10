Stacje pogotowia w regionie otrzymały fundusze na zakup karetek [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pieniądze na zakup sześciu karetek pogotowia ratunkowego przekazano dziś regionalnym stacjom z Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

To kwota prawie czterech milionów złotych - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Jeżeli chcemy się czuć bezpieczni, to tak jak w wypadku wszystkich innych służb, chociażby straży pożarnej, tak samo w przypadku ratowników musimy zapewnić im dobry sprzęt, wyposażenie, wyszkolenie, ale też i warunki pracy. Spotykaliśmy się dosłownie kilka miesięcy temu przy nowych siedzibach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dzisiaj mamy kolejne dofinansowanie, jeśli chodzi o tę służbę, a więc sześć ambulansów - mówi Dobrzyński.



Karetki trafią między innymi do Nowogardu, Międzyzdrojów i Szczecina - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Pięć z nich można powiedzieć jest usytuowanych w części zachodniej, jedna - mam tu na myśli Czaplinek - po części wschodniej naszego województwa. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo oczywiście najważniejsi w tym systemie ratownictwa medycznego są ludzie. Ludzie są tym podstawowym elementem decydującym o tym, czy ta pomoc jest udzielana skutecznie, dobrze, szybko. Ale także potrzebny jest sprzęt - mówi Bogucki.



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ma obecnie na stanie 82. karetki.