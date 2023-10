Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dofinansowaniem [ZDJĘCIA]

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Prawie siedem milionów złotych trafi do Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Za te pieniądze, między innymi, ocieplona zostanie Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Szczecinie i sala gimnastyczna do niej należąca.



Często współpracujemy z różnymi instytucjami publicznymi, mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: - Mamy projekty realizowane pod różnym kątem. Są to budynki użyteczności publicznej. Są to budynki przeznaczone na cele zdrowotne i są też - tak jak dzisiaj - sale gimnastyczne. Poprawa efektywności energetycznej jest bardzo ważnym elementem szeroko rozumianej transformacji energetyki. Oszczędzanie energii, czyli zmniejszanie wydatkowania energii niezbędnej do ogrzania budynków.



Przypomnijmy, w tym tygodniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przekazano również, między innymi, ponad 6 milionów złotych dla dwóch parków narodowych w naszym województwie: Wolińskiego i Drawieńskiego na system ochrony przeciwpożarowej.