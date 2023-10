Nauczyciele: pasja i duży wkład pracy są najważniejsze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Bez pasji w tym zawodzie się nie przetrwa"- mówią wyróżnieni z okazji Dnia Edukacji Narodowej zachodniopomorscy pracownicy oświaty.

Za szczególne zasługi odznaczenia nadane w imieniu prezydenta RP otrzymało 355 pedagogów z województwa zachodniopomorskiego.



Jestem bardzo wdzięczna za to wyróżnienie. W tym roku mijają 33 lata mojej pracy - mówi wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi Mirosława Chojnacka, nauczyciel z V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie.



- Jest to bardzo ważny dzień dla edukacji, dla naszej szkoły. Tym bardziej, że wielu nauczycieli z V liceum też zostało odznaczonych. Nauczycielom, którzy są na początku drogi, to życzę przede wszystkim cierpliwości, tego, żeby podchodzili do tego zawodu z pasją. Bez niej i dużego wkładu pracy, to niestety w tym zawodzie chyba się nie przetrwa - mówi Chojnacka.



- Państwo wychowuje właśnie te młode pokolenie. W duchu odpowiedzialności za samych siebie, za ojczyznę, za drugiego człowieka - mówi zachodniopomorski kurator oświaty Katarzyna Koszewska.



W tym roku, 14 października, mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem systemu szkolnictwa w Polsce.