Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Czy w wymiarze sprawiedliwości chodzi tylko o ukaranie, zemstę, oko za oko?" - na to pytanie starali się dzisiaj odpowiedzieć adwokaci z całej polski podczas konferencji naukowo-praktycznej pt. „Mediacja i inne strategie ugodowe w postępowaniu karnym”.

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów. Można stosować ją w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. O tym jak to zrobić w praktyce dyskutowali sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i mediatorzy z całej Polski.



Dziś mało osób wie, że ma możliwość skorzystania z mediacji - mówi Martyna Maciejewska-Przyłucka, adwokat, mediator. - W tym postępowaniu sądowym nie chodzi tylko o to, żeby ukarać sprawcę, ale też żeby dać coś pokrzywdzonemu. Żeby naprawić krzywdę, albo dać poczucie sprawiedliwości w inny sposób. Odpowiedzią na to jest mediacja, czyli taki sposób postępowania, gdzie spotyka się w sposób dosyć kontrolowany, sprawca z pokrzywdzonym.



Konferencja odbyła się w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego.