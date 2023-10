Budowa nowego podejścia dla statków w Świnoujściu. Jest pierwsza umowa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Urzędzie Morskim w Szczecinie podpisano pierwszą umowę związaną z budową nowego podejścia dla statków do Świnoujścia.

Firma Projmors z Gdańska wykona analizę nawigacyjną dla ruchu statków po nowym torze - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. - To kluczowa umowa pod kątem realizacji toru podejściowego do Świnoujścia. Niezwykle ważnej również pod kątem kontrowersji, które towarzyszą w realizacji tego zadania. Myślę, że właśnie ta umowa jednoznacznie otwiera zupełnie nowy czas dla zespołu Portu Szczecin Świnoujście, już bez jakichkolwiek oddziaływań naszych sąsiadów.



Dzięki nowemu podejściu, do planowanego terminalu kontenerowego będą mogły wpływać największe statki, jakie przez Cieśniny Duńskie wchodzą na Bałtyk - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Są to statki mniej więcej o zanurzeniu 15 metrów, czyli szerokość około 60 metrów, długość około 400 metrów i pod kątem tych parametrów statków muszą być wyznaczone bezpieczne akweny manewrowe i to jest ten element, który zostanie wyznaczony.



Nowy tor wodny będzie omijał wody sporne z Niemcami. Rząd zapewnił finansowanie inwestycji.