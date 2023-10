PiS podsumowuje kampanię wyborczą [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

To była ciężka praca na rzecz mieszkańców i rozwoju Pomorza Zachodniego.

Wyborcy w niedzielę ocenią to oddając głos na partię, która zrobiła najwięcej - tak politycy Prawa i Sprawiedliwości startujący w wyborach do parlamentu z okręgu szczecińskiego podsumowali kampanię wyborczą.



- Głos na naszą formację to kontynuacja programu rozwoju gmin wiejskich w województwie zachodniopomorskim - podkreśla Halina Szymańska, kandydatka do Senatu. - Tak pięknie rozwijają się gminy, powiaty, jest realizowana taka masa inwestycji, że każdy jeżeli wyjdzie przed dom i dobrze się rozejrzy, to musi zobaczyć efekty działania różnych programów, ale również programu Polski Ład. Programu, który poprawia życie mieszkańców były terenów popegeerowskich i tego nie sposób nie zauważyć.



Na poparcie wyborców pracuje się przez wiele lat - dodaje poseł PiS Artur Szałabawka. - Wybory wygrywa się nie 2-3-miesięczną kampanią. Tylko ciężką pracą przez cztery lata. My tą pracę wszyscy wykonaliśmy. My wiemy, mieszkańcy nas ocenią.



Wybory do parlamentu odbędą się w najbliższą niedzielę.