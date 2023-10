Naciski mieszkańców poskutkowały. Ważna droga nie będzie zamknięta

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

To, co jeszcze kilka dni temu wydawało się nierealne, stanie się jednak możliwe. Urzędnicy ulegli naciskom mieszkańców Kołobrzegu i nie zamkną jednego z wjazdów do miasta w czasie remontu drogi.

Droga ma zostać zamknięta na ponad pół roku. W sieci zawrzało



Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że zamknięcie drogi było wariantem wprowadzonym na życzenie władz miasta, którym zależało na jak najszybszym zakończeniu inwestycji. Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj zaznacza, że decyzja została zmieniona. Prace będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ale poskutkują dłuższym czasem realizacji drogi.



- Oczywiście nie zmieścimy się z tą inwestycją, nie ma absolutnie takiej możliwości jej zakończeniem do przyszłorocznego sezonu wakacyjnego. Słyszymy protesty mieszkańców, mamy na celu ich dobro i oczekiwania. Wychodzimy naprzeciw i realizujemy pierwotną wersję, czyli będzie można tam przejechać samochodem, rowerem i przejść pieszo - mówi Sobieraj.



