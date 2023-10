Błękitny Generał patronem Wojskowego Technikum Informatycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wojskowe Technikum Informatyczne w Szczecinie od dzisiaj nosi imię generała Józefa Hallera.

Imię Błękitnego Generała nosi również 12. Brygada Zmechanizowana. To nas mobilizuje do jak najlepszego reprezentowania szkoły - mówi Bartłomiej Kowalski, nauczyciel Wojskowego Technikum Informatycznego.



- Patron jak najbardziej godny. Pan generał znany jest nam wszystkim, zasłużony dla Polski. Dlatego też cieszymy się, że możemy takiego patrona mieć. Tym bardziej uczniowie wiedzą, że muszą godnie reprezentować tę szkołę i godnie się zachowywać, żeby nikt nam niczego nie zarzucił - mówi Kowalski.



Podczas obchodów technikum otrzymało sztandar, odbyło się też ślubowanie uczniów pierwszych i drugich klas.



Na pewno jest to ważna chwila zarówno dla mnie, jak i dla całej szkoły - mówi Zdzisław Klejewski, uczeń Wojskowego Technikum Informatycznego.



- Czuję, że jest to dla mnie ważna chwila, że jestem w stanie przysięgać przed sztandarem mojej szkoły, który został już poświęcony w kościele, jak tylko został uchwalony. Czuję się bardzo dumny i zadowolony z tego. Wiem, że to jest na pewno ważna chwila dla naszej szkoły - mówi uczeń.



Generał Józef Haller był m.in. uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, dowodził II Brygadzie Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji, czy pełnił rolę ministra przy emigracyjnym rządzie w Londynie podczas II wojny światowej.