Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Często pracujemy, jak przychodnia na kółkach - tak o trudach zawodu ratownika medycznego mówi Tomasz Kubiak.

W piątek swoje święto obchodzą ci, którzy pierwsi ratują ludzkie życie. Z tej okazji ratownicy medyczni przypominają, że ich pracą jest udzielanie pierwszej pomocy, a nie leczenie kataru.



- Coraz częściej system zastępuje, niestety lekarzy rodzinnych, zwłaszcza w okresie wieczornych, jak również świątecznym, a to może prowadzić do tragedii wśród pacjentów, osób wzywających w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. I to jest sytuacja, którą z wielką przykrością obserwujemy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest bardzo dużo wezwań do gorączki czy kataru.



Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzony jest od 2006 roku.